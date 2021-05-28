Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını kaydedildi.

"TARİHİ İMZA"

Sarı-kırmızı kulübün, "tarihi imza" başlığıyla yaptığı açıklamada, sözleşmenin bazı detaylarına yer verilerek, tüm kredi borçlarının Türk lirasına çevrildiği, yabancı para cinsinden kredi borcunun kalmadığı bildirildi. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılıp 9 yıla çıkartıldığı detayının verildiği açıklamada, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacağı bilgisi kaydedildi. Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde klübü rahatlattığı yönündeki görüşün bildirildiği açıklamada, 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacağı ifade edildi.

Galatasaray başkan adayı Elmas adaylarla birleşme taleplerine sıcak bakmıyor Galatasaray Kulübü'nde 18 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Burak Elmas, diğer adaylarla birleşme konusuna sıcak bakmadığını belirterek, "Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da seçim 18 Haziran’da yapılacak Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.

Para hazır! “Mayıstaki seçim için 200 milyon liranın üstünde sıcak paraya ihtiyaç olduğu söylenmişti. Şimdi 400’e ihtiyaç varsa 400 de vermeye hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz”