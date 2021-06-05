Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse kural ihlali sayılmaması olarak belirlenen, değişen elle oynama kuralının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanacağı bildirildi.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

KURALIN İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLAR

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama kuralında değişikliğe gitti. Yenilenen kurala göre bir futbolcunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse artık kural ihlali sayılmayacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında, Pelkas'ın attığı gol bu yüzden sayılmamıştı.