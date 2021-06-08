Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonu açıldı, ekiplerin yeni sezon yapılanması üzerine çalışmaları hız kazandı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, Bologna forması giyen Paraguaylı santrfor Federico Santander için devrede.

KULÜBÜNDEN BİLGİ İSTENDİ

Ekiplerin, tecrübeli santrfor Federico Santander'le ilgili kulübünden bilgi istediği iddia edildi. 30 Haziran 2022'de takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Santander, geride kalan sezonda toplamda 5 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Paraguay Milli Takımı forması da giyen tecrübeli futbolcu, 20 müsabakaya çıkıp 2 gol kaydetti.

HAMSİK TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Marek Hamsik ile anlaşmaya çok yakın. Göteborg ile mukavelesi sona eren Slovak merkez orta sahaya sezonluk 1,5 milyon avro garanti para artı 500 bin avro imza parası ve başarı odaklı şampiyonluk primi önerildi. 33 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu baktığı ifade edildi.

Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık Trabzonspor, oyuncuları Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme’ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacaklarını duyurdu.