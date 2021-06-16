Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli yıldızlar başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Pandemi döneminin adeta fırsata çeviren milli sporcular ülkenin gururu oluyor. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcular 2 bronz madalya kazanarak ülkeyi gururlandırdı.

SERBEST STİLDE 4 MADALYA

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan, Bulgar Rumenov Stamenov’u yenerek bronz madalya elde etti.

92 kiloda Rıfat Eren Gıdak, Romanya'dan Florin Tripon'u mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Serbest stilde dün 110 kiloda Hakan Büyükcıngıl ile 55 kiloda Abdullah Toprak bronz madalya almıştı. Böylece serbest stilde madalya sayısı 4'e çıktı.

Kızlarda ise 49 kiloda Sevim Akbaş finale yükseldi. Milli sporcu finalde yarın Avrupa şampiyonu Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaşacak.

Milli tekvandocular, Lübnan'da 8 madalya kazandı Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar peş peşe geldi. Para Tekvando Milli Takımı, şampiyonada 8 madalya elde etti.

Buse Tosun'dan gümüş madalya Polonya’da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda, Milli sporcu Buse Tosun gümüş madalya kazandı.