EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan Milli Takımımız, gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu akşam İsviçre’yi yenmeli. Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic görev alıyor

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic



MAÇTAN DAKİKALAR



26 - Shaqiri topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.



11 - İsviçre Milli Takımı'nın kullandığı korneri Merih Demiral uzaklaştırdı. Topla buluşan Cengiz, hızlı çıkmak isterken faulle durduruldu.



10 - Mücadelede 10 dakika geride kalırken Türkiye'nin 5, İsviçre'nin 2 şutu bulunuyor.



6 - Gelişen İsviçre atağında Seferovic, uzaktan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İsviçre maçı öncesi A milli takımda 3 değişiklik Bu akşam İsviçre ile karşılaşacak olan A milli takımımızda, maç öncesi kadroda 3 kritik değişiklik yapıldı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 kalan maçlar EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, maçı 3-0 kaybetti, gözler kalan maçlara çevrildi. Bir golün bile çok değerli olduğu turnuvada, bir sonraki hedef Galler maçından galibiyetle ayrılmak. Peki Türkiye nasıl gruptan çıkar ve Türkiye'nin kalan maçları hangileri? İşte güncel puan durumu

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda salı günü oynanacak olan Macaristan-Portekiz maçını yönetecek.

5 - Devam eden atakta Ozan Tufan uzaklardan kaleyi yokladı fakat top, auta gitti.4 - Cengiz Ünder sağ kanattan çalımlarla geldi, dışarıya çevirdiği topta Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci güçlükle çıkardı.Ay yıldızlı takımın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi hâlinde eve döneceğiz. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada Türkiye'nin galibiyeti hâlinde diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Millî takımın averaj düzeltmeye ihtiyacı var.Bakü Olimpiyat Stadındaki karşılaşmanın biletleri, tamamen satıldı. Pandemi şartları sebebiyle kapasitenin yarısı kadar satışa çıkarılan 32 bin biletin tükendiği belirtildi. İlk maçta ay yıldızlı takımı yalnız bırakmayan Azerbaycanlılar yine tribündeki yerini aldı.