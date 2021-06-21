Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünde başkanlık yapan Aziz Yıldırım, perşembe günü basın karşısına çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısına ilişkin yapılan duyuruda, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum" ifadeleri kullanıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 11.30'da başlayacak.

2018'DE ALİ KOÇ KARŞISINDA KAYBETMİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpte 1998-2018 tarihleri arasında başkanlık yapan Yıldırım, 2-3 Haziran 2018'deki genel kurul toplantısında Ali Koç karşısında seçimi kaybetmişti.

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