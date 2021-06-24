Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan maçlarla birlikte grup maçları sona ererken son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Karşılaşmalar 26, 27, 28 ve 29 Haziran’da oynanacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

İSVEÇ GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu’nda İsveç, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İsveç, gruptaki puanını 7’ye yükselterek E grubunu lider tamamladı. E grubunda 1 puan toplayan Polonya, bu sonuçla turnuvaya veda etmiş oldu.

E grubundaki bir diğer maçta ise İspanya, Slovakya ile Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda karşılaştı. İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altında tutan İspanya, rakibini 5-0 yendi.

Bu sonuçla İspanya, E Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

ALMANYA EURO 2020’DE SON 16’DA

F Grubu üçüncü maçında Macaristan ile 2-2 berabere kalan Almanya, gruptaki puanını 4’e yükselterek, son 16’ya çıktı.

Allianz Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısı Macaristan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2’lik skorla sona erdi. Alınan bu sonuçla Macaristan EURO 2020’ye veda etmiş oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fransa, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa 5 puanla grubu lider tamamlayarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

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