Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Mustafa Muhammed sakatlandı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Mısırlı futbolcu, müsabakanın 4. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından şut çektikten sonra kendini yere bıraktı ve sol dizini tuttu. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşında futbolcu oyuna devam etmedi. Teknik Direktör Fatih Terim, Muhammed yerine Ali Yavuz Kol'a görev verdi.



Mustafa Muhammed Mısır Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmıştı

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarılmış ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a getirilmişti.





Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti Yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.