Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transfer ataklarına başladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İngiliz stoper, Premier Lig'de uzun süre forma giymişti.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Aytemiz Alanyaspor’da oynayan ve sözleşmesi sona ermiş olan İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

STEVEN CAULKER KİMDİR?

Caulker, 29 Aralık 1991 tarihinde İngiltere'de doğmuştur. 1.91 boyundaki futbolcu, sahada stoper olarak görev alıyor. Kariyerine Tottenham'da başlayan Steven, Liverpool başta olmak üzere birçok İngiliz takımında görev aldı. Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı terletecek.

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