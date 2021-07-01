Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

3 MİLYON EURO TEKLİF VERİLECEĞİ İDDİASI

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, son olarak Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif vereceği iddia edildi.

34 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Harroui son olarak Hollanda U21 Takımı'nda oynadı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aytaç Kara şov yaptı Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladığı Dinamo Bükreş karşılaşmasında yeni transfer Aytaç Kara şov yaptı.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Mustafa Muhammed sakatlandı Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, ilk hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı.