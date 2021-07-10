Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de bir devir kapandı ve sarı lacivertliler 30 yıllık forma sponsoru Adidas’ı bırakıp PUMA ile anlaştı. Yeni formaların tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ali Koç asıl sürprizin bir sonraki sezon kullanılacak formalar olduğunu vurguladı. TFF’ye 1959 öncesi şampiyonluklar için müracaat ettiklerini hatırlatan Koç “Yönetim Kurulu olarak karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. TFF’ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Forma nasıl sızdı!

“Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi” diyen Koç “Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz” derken tanıtımdan önce yeni formaların sosyal medyaya sızması konusunda PUMA’ya sitem etti ve “Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. Onların yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa’daki gibi yeni sezon formalarını önceki sezonun son maçında giyip tanıtmakta fayda var. Çünkü ülkemizde bu işler gizli yapılamıyor” diye konuştu.

Kupalar alacağız

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da iki yıllık anlaşmanın daha uzun soluklu olacağına inandığını söyleyerek “Yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Fenerbahçe taraftarının, en büyük beklentisi Fenerbahçe’ye özgün çizgilere sahip formaların olmasıydı. Formalarımız hemen satışa çıkacak. Umarım birlikte büyük başarılara, kupalara yürüyeceğiz. Bu sezon futbolun rengi sarı lacivert olacak” ifadelerini kullandı.

Golcü, Muriç’e bağlı

İlk tercih Kosovalı

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği golcü transferi Lazio’ya endeksli. Vedat Muriç’i geri getirmek isteyen sarı lacivertliler, Kosovalı yıldızın durumu netleşmeden başka bir adım atmak istemiyor. Vedat da Kadıköy’e dönmeye can atıyor. Eğer Lazio’nun tecrübeli teknik direktörü Maurizio Sarri, golcünün gönderilmesine onay verirse Muriç eve dönecek. Aksi hâlde alternatif isimler için çalışmalar hızlanacak.

KİLO FAZLASI YOK

Ozan fit geldi

∂ Millî iznin ardından kampa katılan Ozan Tufan’ın fit görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kilo problemleriyle gündem olan Ozan, yine kontrolü kaybettiği iddialarını yalanlayan bir fizikle Topuk Yaylası’na geldi.

SAVUNMA SAVAŞI

Stoperler kapışıyor

∂ Fenerbahçe’de Steven Caulker transferiyle stoper sayısı yediye yükselince adeta savaş çıktı. Szalai ve Caulker’ın yeri an itibarıyla garanti görünse rekabet üst seviyede. Tisserand, Serdar ve Sadık’ın takımda kalması, Zanka ve Lemos’un ayrılması bekleniyor.

KOMŞU KAPIYI ÇALDI

Aris, Lemos’u istiyor

∂ Adı Sper Lig ekipleriyle anılan Mauricio Lemos’a Yunanistan’dan talip çıktı. Aris, Uruguaylı stoperi kiralamak için teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe’nin mecburi satın alma talebini kabul etmeyen Yunan ekibinin kiralama teklifi de düşük bulundu.

Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı TFF yeni sezonda sahada 8, maç kadrosunda 10, toplamda 14 yabancı imkânı tanıyor. Ancak sarı lacivertlilerin şu an sözleşmeli lejyoner sayısı 17. Anlaşamayan Zajc geri döndü, giden tek isim Michael Frey...