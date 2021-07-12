Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir sol bek arayan Trabzonspor'da son olarak gündeme İsmail Köybaşı geldi. Bordo mavililer bir taraftan Dalbert ve Alioski'yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime bonservisi elinde olan İsmail'i tavsiye ettiği öğrenildi. Millî oyuncunun transfer için kendisini arayan kulüplere "Trabzonspor'dan haber bekliyorum" dediği ifade edildi.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.