Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başlamasına kadar geçen süreçte ciddi tartışmaların yaşandığı ve yapılmaması dahi gündeme gelen Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs bilançosunda artış gözlemlendi. Alınan bilgiye göre, akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 106'ya ulaştı.

19 KİŞİ DE DAHA GÖRÜLDÜ

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 19 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 19 kişi arasında 3 sporcu ve 3 medya mensubunun yer aldığı, bu kişilerin karantina periyoduna alındığı kaydedildi.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 106'ya çıktı.

Salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenen olimpiyatların açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da bugün TSİ 14.00'te yapılacak.

Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı.