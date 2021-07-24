Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiğ "European Young Masters"da mücadele eden Milli golfçü Can Gürdenli, bronz madalyanın sahibi oldu.

TOPLAMDA 213 GROSS SKORLA BRONZ MADALYAYI KAZANDI

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiği "European Young Masters" Finlandiya'da düzenlendi.

Organizasyonda Ukrayna, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Slovenya, Norveç, Avusturya, Slovakya, İsveç, Polonya, Almanya, Portekiz, Rusya, İtalya, Çekya, Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Danimarka, Sırbistan ve Türkiye'den toplamda 95 sporcu mücadele etti.

Milli takım başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, milli golfçülerden Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören Türkiye'yi temsil etti.

Erkekler kategorisinde mücadele eden milli golfçü Can Gürdenli organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

TÜRKİYE FİNAL RAUNDUNDA 11. SIRAYA ULAŞTI

Ali Berk Berker üçüncü günde 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 220 (+4) gross skorla 52 oyuncu arasında 13. sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde 42 sporcuyla mücadele eden Zeynep Süalp bugün oynadığı 81 (+9) gross skorla toplamda 237 (+21 ) gross skorla 30. sırada yer alırken, Mira İçgören üçüncü günde 88 (+16) gross skor oynayarak toplamda 248 (+31) gross skorla 38. oldu.

Takımdaki 4 oyuncunun, 3'ünün günlük en iyi skoru alınarak hesaplanan takım kategorisinde ise Türkiye final raundunun sonunda 22 ülke arasında +19'la 11. sırada yer aldı.

30 Ağustos Federasyon Golf Kupası İstanbul'da düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla "Federasyon Golf Kupası" İstanbul'da düzenlenecek.