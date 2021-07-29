Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir büyük kulüplerin önderliğinde dillendirilen yayın ihalesiyle ilgili sıkıntılar TFF Genel Kuruluna da taşındı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF’nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının Avrupa’daki örnekleri gözden geçirilerek Süper Lig AŞ’ye devredilmesinin söz konusu olduğunu belirterek “TFF olarak Süper Lig AŞ'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir” dedi. Özdemir, kulüplerin en büyük probleminin borçlar olduğunu da ifade edip “En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak” diye konuştu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK

Ankara’daki kurulda konuşan Özdemir, pandemi döneminde Türk futbolu için önemli adımlar attıklarını belirtirken icraatlarını da sıraladı. Başkan “Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. 14 yabancı sayısını, geçici olarak 16'ya çıkardık” dedi. Taraftarların maça alınması konusuna da değinen Özdemir “İlk olarak stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si ve locaların yüzde 100'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar hem de gelir elde edecekler” ifadesini kullandı.

BÜYÜKLERDEN ÖZDEMİR'E AĞIR ELEŞTİRİLER

TFF Genel Kurulunda Nihat Özdemir yönetimi ibra edilirken büyük kulüplerden eleştiri vardı. G.Saray Başkanı Burak Elmas “Türk futbolundaki kaosu pandemi ve yabancı sınırıyla basitleştiremeyiz. Oyunu güzelleştirmeliyiz” derken F.Bahçe Başkanı Ali Koç “İki hafta önce imzalanan ortak açıklama, şahsıma mal edildi. Çok ahlaksızca bazı kulüpler arandı. Bu tarz konuşmaların yapılması âcizlik göstergesi” ifadesini kullandı. Koç ayrıca TFF’yi ibra konusunda da çekimser kaldıklarını açık açık söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezona kısa süre kala seyirci müjdesi geldi. Özdemir, yeni sezonda stat kapasitesinin yüzde 50, locaların ise yüzde 100'ü olmak üzere taraftarların statlarda maç izleyebileceklerini söyledi.

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