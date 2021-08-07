Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finalde İranlı rakibine mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite 75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, yarı final müsabakasında İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE, OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI

Tokyo'da 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.