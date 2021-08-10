Türkiye liglerinde seyircilerin stadyumlara giriş şartları TFF tarafından yeniden belirlendi.
Ayrıtnılar geliyor...
TFF duyurdu, aşı olmayan seyirci stada alınmayacak
10.08.2021 - 20:18 | Son Güncelleme: 10.08.2021 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.
Türkiye liglerinde seyircilerin stadyumlara giriş şartları TFF tarafından yeniden belirlendi.
Etiketler : tff,haberler,son dakika,
799415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/799415.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ALTAY
0
0
0
0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
08
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
20
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Beşiktaş - Rizespor
14.08.2021 19:15
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.08.2021 21:45
Altay - Kayserispor
14.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
15.08.2021 19:15
Başakşehir - Alanyaspor
15.08.2021 21:45
Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe
15.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. - Fenerbahçe
16.08.2021 19:15
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
16.08.2021 19:15
Sivasspor - Konyaspor
16.08.2021 21:45
Giresunspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
04
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
06
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
07
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
09
DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
10
EYÜPSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
KOCAELİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
MENEMENSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
17
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
18
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Gençlerbirliği - Eyüpspor
14.08.2021 19:15
Istanbulspor - Manisa Futbol Kulübü
14.08.2021 21:45
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
14.08.2021 21:45
Balikesirspor - Beypiliç Boluspor
15.08.2021 19:15
Tuzlaspor A.ş. - Ankaragücü
15.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
15.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. - Erzurumspor
15.08.2021 21:45
Bursaspor - Adanaspor
16.08.2021 20:30
Kocaelispor - Bereket Sigorta ümraniyespor