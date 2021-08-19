Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ve Galatasaray’da başkan Burak Elmas da konuştu. Tabii ki merak edilen konu Kerem’e kafa atan ve yumruklar savuran Marcao’nun durumunun ne olacağıydı. Başkan Elmas “Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum” dedi.

Takımdan ayrı olacak

Bu arada dün kulüpten Marcao ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Giresunspor mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’na fiziki saldırıda bulunan sarı kırmızılı oyuncunun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdüreceği belirtildi. Devamında da yönetimin oyuncu ile ilgili nihai kararını savunması alındıktan sonra vereceği ve kendisine tebliğ edileceğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi olay sonrası Terim, Marcao’yu soyunma odasından erken çıkartmış, uçakta farklı bölgede oturtmuş ve İstanbul’da da takım otobüsüne almamıştı.

MARCAO BİN PİŞMAN…

Tekrar özür dileyecek

∂ Giresun maçında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı fiziki hareket sonrası kendi hesabından özür mesajı yayınlayan Marcao, takımın Danimarka deplasmanı dönüşü tekrar özür dileyecek. Bu defa önce Kerem’den yüz yüze özür dileyecek olan Brezilyalı yıldız daha sonra takım arkadaşlarından ve teknik ekipten kendisini affetmesini isteyecek.

Kolay maç değil

Randers maçına yönelik konuşan Fatih Terim, "Onları analiz ettik. Tipik kuzey takımı. Mücadeleci, agresif ve temaslı oynuyorlar. Dikkatli olmalıyız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum" derken Marcao için de, "Cezasını çekmeye devam edecek. Başkan'ın söylediklerini katılıyorum. G.Saray kimsenin sözüyle hareket etmez. Marcao ile ilgili bir karar verilecekse, başkan verir" sözlerini kullandı.

Diagne kalıyor mu?

Terim, "Diagne iyi gidiyor, daha iyi olacaktır. 'Hani o gidecekti' diye bir şey yok, herkesi kullanmak isteriz" sözleriyle Senegallinin kalması yönünde sinyal verdi.

Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.