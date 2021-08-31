Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen kanat oyuncusu Diego Rossi ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti. Rossi'nin yarın 13.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.