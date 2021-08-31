Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonunun sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli takımın prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Uruguaylı oyuncu Diego Rossi öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferi dolayısıyla mutlu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve bir soruna rastlanmaması halinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

Diego Rossi, 5 Mart 1998 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015-2016 sezonunda A takım kadrosunda yer aldı. İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmez isimleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017-2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Rossi, 2019-2020 sezonunda 26 maçta 18 gol, 2020-2021 sezonunda ise 19 maçta 6 golle oynadı. Profesyonel kariyerinde çıktığı toplam 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayarak 13 gole imza atan Rossi, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.