Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in dördüncü haftası maçları kapsamında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk etti. Maç'ın 1-1'lik skorla son bulmasının ardından bu sezonun ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü de bu amçla görmüş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR/İLK YARI

9. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın sol kanattan ceza sahasına ortasında Berisha’nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

12. dakikada Mesut Özil’in pasında sol kanatta topla buluşan Diego Rossi’nin şık hareketlerle ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Max Gradel’in altıpasın önünde müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Luiz Gustavo’dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Rossi’nin son çizgiye inmeden kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Bright Osayi-Samuel’in altıpas içinden yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0



42. dakikada Luiz Gustavo’nun geri pasında kaleci Altay Bayındır ceza alanından topu uzaklaştırmak isterken araya Pedro Henrique girdi. Henrique, meşin yuvarlağı kayarak kontrol etmek isteyen Altay’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya ilk aşamada oyunu devam ettirse de daha sonra VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pedro Henrique, topu filelere gönderdi. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR/İKİNCİ YARI

69. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi’nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer’de kaldı.

86. dakikada Szalai’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx (Atilla Szalai dk. 22 x), Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Bright Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Mesut Özil xx (İrfan Can Kahveci dk. 59 ?, Max Mayer dk. 72 x), Diego Rossi xx, Mergim Berisha xx (Enner Valencia dk. 59 x)

Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo

Teknik Direktör: Vitor Pereira

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx (Azubuike Okechukwu dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Pedro Henrique xx (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Faycal Fajr xx, Max Gradel xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 78 x), Mustapha Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Isaac Cofie, Pedro Henrique, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor), Altay Bayındır, Miha Zajc (Fenerbahçe)

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