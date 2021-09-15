Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nden Katar'a kadar pek çok ülkede futbol okulu olan PSG, bir adım da Türkiye'de attı. Fransız kulüp, Türkiye'nin de birçok şehrinde açtığı akademilerle futbolcu yetiştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak yüksek irtifa kamp merkezi ve spor tesisleriyle sporcu şehri olarak adlandırılan Erzurum'da futbol akademisi açan PSG, sporculara futbol antrenmanlarının yanı sıra kişisel eğitim hizmetleri de sağlayacak. Erzurumlu çocuklar, Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi'nde açılan akademide eğitim görecek.

3-19 YAŞ ARASI

Paris Saint-Germain Futbol Akademisi Erzurum Kurucusu Bükra Özyapar, eğitime katılacakların 3-19 yaş aralığında olacağını söyledi. Özyapar "Öğrenciler İngilizce ve Fransızca da öğrenecekler. Diyetisyen ve pedagog olacak. Akademi olduğumuz için çocukların kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Onları biz geleceğin futbolcuları olarak gördüğümüz için öfke kontrolünü nasıl sağlarlar, hakemlerle iletişimleri nasıl olmalı, kendilerini nasıl geliştirmeliler ve kendilerini nasıl ifade etmeliler gibi desteklerde bulunacağız. Türkiye'de 12 şehirdeyiz. Antalya, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerimizden birisi de Erzurum oldu" dedi.

"SAĞLIKLI BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal da projenin kente gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hedefleriyle örtüştüğünü, bu sebeple çok önemsediklerini dile getiren Dal "Bu şehirde sağlıklı, bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Kursa gelip yabancı dil ve diğer şeyleri öğrenen birey, futbolcu olmasa bile bunun bir şekilde faydasını görecek." değerlendirmesinde bulundu.

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