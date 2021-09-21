Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi, 3-0 geriye düştüğü maçı 90+7. dakikada attığı golle 3-3’'e getirmeyi başardı. Bu gol sonrası hakem son düdüğü çaldı. 78. dakikada attığı gol sonrası Beşiktaş yedek kulübesine doğru koşup hareket yapan Mario Balotelli, maç sonu da aynı şeyi tekrarladı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin’in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli’yi uzaklaştırmak istedi. Murat Şahin’i ise sakinleştirmek oldukça güç oldu. Araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.

Mario Balotelli'nin kardeşi de Türkiye'ye transfer oldu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transfe olmasının ardından kardeşi Enock Barwuah'da Türkiye takımlarından Menemenspor'a transfer oldu.

Beşiktaş Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti Deplasman maçında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-0 yenik başladığı maçı ikinci yarıda attığı 3 gol sonrası zaferle bitirdi.