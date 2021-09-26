Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör İsmail Ertekin'den üzen haber geldi. Adı bir süredir Bursaspor gündeminde olan teknik adam, evinde Bursa maçını takip ettiği esnada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Son günlerde adı Bursaspor'la da anılan Bursalı antrenör İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi. Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 62 yaşındaki teknik adamın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı bildirildi. Ertekin'in tedavisine devam ediliyor.

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