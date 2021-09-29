Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde yaşadığı dört maçlık galibiyet hasretini Göztepe karşısında sonlandıran Galatasaray, gözüne Marsilya’yı kestirdi. UEFA grup maçlarına harika bir başlangıç yaparak Lazio’yu 1-0 deviren ve şu an liderlik koltuğunda oturan Cimbom’da hedef Fransa’dan da üç puanla dönmek. Fatih Terim zorlu 90 dakika öncesinde çok detaylı bir analiz hazırladı. Rakip en zayıf ve kuvvetli yönleriyle oyuncuların bireysel özelliklerini öğrencilerine ezberletti. Maç görüntüleri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Terim, Lazio’yu yendikleri gibi Marsilya’yı da yenebileceklerini ifade etti.

Marcao yine on bire

Tecrübeli teknik adam, ligde cezalı olan Marcao’yu Lazio maçında olduğu gibi yine ilk on birde oynatacak. Başarılı stoperle özel olarak ilgilenen Fatih Hoca geriden oyun kurma görevini de de Brezilyalıya verdi. Böylece Muslera’nın da üzerindeki yükü alacak. Ayrıca orta sahada topa hâkim olarak rakibinin direncini kırmayı hedefleyen Terim, orta sahada Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsünü bir arada deniyor. Forvet konusundaki son kararın ise idman sonrası netleşmesi beklenirken, Diagne’nin bir adım önde olduğu öğrenildi.

Morutan kalıcı olacak

Yeni transfer Morutan’dan Galatasaray’ın beklentisi çok fazla. Rumen oyuncu Göztepe karşılaşmasında attığı golle takımını galibiyete taşımayı başarmıştı. 22 yaşındaki oyuncu bir süredir özel antrenör eşliğinde ekstra antrenmanlar yaparken sarı kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini ve Türkçe dersleri aldığını söyledi.

Bilerek gol yiyecek karakterde değilim

Galatasaray maçında yediği hatalı gol sonrası sosyal medyada eleştirilerin odağına oturan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beyaz TV’ye konuştu. Genç kaleci “Bilerek gol yiyecek karakterde bir insan değilim. Büyük talihsizlik. Arda’yla millî takım kampında çektirdiği fotoğraf konuşuluyor. O zaman 16 yaşındaydım ve Arda Abi Atletico’da oynuyordu. Emre Belözoğlu da olsaydı tabii ki çektirirdim” dedi.

Aslan, Fransa yolcusu

Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı kırmızılılar bugün 11.00’de Fransa’ya hareket edecek. Temsilcimiz son taktik idmanını Vélodrome Stadyumunda gerçekleştirdikten sonra zorlu mücadelenin başlama saatini beklemeye geçecek.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.