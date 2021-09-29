Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, 1-1 sonuçlanan Alanyaspor maçını yöneten hakem Halis Özkahya üzerinden MHK ve TFF’yi topa tuttu. Özkahya’nın Hüseyin Türkmen’e gösterdiği haksız ikinci sarı kartla maçın sonucuna direkt etki ettiği belirtilen açıklamada “Özkahya’yı yaklaşık 570 gün sonra yeniden maçımıza atamaya cüret gösteren MHK utanmasa bile daha önce söylediklerimizin haklılığından ve bunun tescillenmesinden biz utanıyoruz” denildi.

Kavgamız sistemle

Özkahya’nın yine ucuz bir kartla Trabzonsporlu bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiği belirtilen açıklamada “Futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken “Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya” sadece bir figürandan başkası değildir. Tekrar ediyoruz; Trabzonspor Kulübü olarak bizim kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetledir” ifadeleri kullanıldı.

Özkahya yalnız değil

“Sözümüz hâlâ bu insanları hakem camiası içerisinde barındıran karanlık odaklarladır” denilen açıklamada “Özkahya bu sistem içerisinde yalnız değil. Onu görevlendiren, yöneten ve yönlendiren birileri var. Bu karanlık sistem içerisinde Trabzonspor’a ket vurmaya çalışan, alçakça planlar yapan birileri var. Ama onlar bilmeliler ki, tek yürek hâlinde şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var” vurgusunda bulunuldu.

PFDK KARARI AÇIKLANDI

Hugo'ya iki maç

∂ Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçının henüz 8'inci dakikasında Skubic'e yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gören Trabzonsporlu Vitor Hugo'ya iki maç ceza verdi. Bordo mavililer 82 dakika eksik oynadığı mücadeleden 2-2 berabere ayrılmıştı.

Ahmet Ağaoğlu camiaya seslendi: Hasret bitecek “Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Uzun süredir özlemle beklediğimiz mutlulukları bu sene yaşayacağız.”