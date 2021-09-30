Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş tam 12 eksikle Amsterdam'a giderken Ajax karşısında tarihî bir yenilgi yaşayacağını bekleyenler olmuştu. Siyah beyazlılar birlikte yan yana hiç oynamamış oyunculardan kurulu on biriyle sahadaydı. 18 yaşındaki Serdar Saatçı ile sol bekteki performansı bile yeterli bulunmayan N'Sakala'nın Şampiyonlar Ligi'nde hücum gücü anlamında en formda takım olan Ajax karşısına çıkması; tarihî fark bekleyenlerin iştahını kabartmıştı.

ŞAŞIRMIŞ BUNLAR

Beşiktaş’ın bu beklentileri boşa çıkarması Başkan Ahmet Nur Çebi'yi oldukça gururlandırdı. “Erken öten horozun başını keserler” atasözünü hatırlatan siyah beyazlıların patronu “Bu erken öten horozlar kinleri içinde boğulurlar umarım. Biz ülke puanından bahsediyoruz bunlar neyin derdinde” tepkisini gösterdi. Batshuayi’nin direkten dönen topunun çok kritik olduğunu söyleyen Çebi “Göğsünde taşıdığı armaya layık olan bir takım vardı sahada” dedi.

BASTIEN'E TEPKİ

Kenan'ın iptal edilen golüne de değinen Çebi “Ne yazık ki bu hakem arkadaş Fenerbahçe maçında da sanki düşman bir tutum içindeydi. Bize karşı verdiği kararlarla âdeta Türk takımlarına karşı bir kin duyuyor. UEFA artık bunun farkına varmalı. O gol olsa bitime daha 20 dakika vardı, her şey olabilirdi” dedi. Hâlâ gruptan çıkma şanslarının olduğunu söyleyen Çebi "Sakat oyuncuların da takıma dönmesiyle çok daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz" diye konuştu.

Hollanda medyası Beşiktaş'ın mücadelesini takdir ederken Voetbal, "Beşiktaş zor zor çıkardığı 11 oyuncusuyla kendisini cesurca savundu" yorumunda bulundu.

HAKEMLER EKSİKLERİN SEBEBİ

Ajax maçına çok büyük eksiklerle çıkmalarının en önemli sebebinin darbeye bağlı sakatlıklar olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "O darbeleri yapanların hiçbirinin kartı yok! Resmen sakat bırakıldık! Bu hafta sonu bizim maçlar ve diğer maçları dikkatle takip edeceğiz. Millî takım arasında hakemlerle ilgili açıklamalar yapacağım" sözlerini kullandı.

Beşiktaş 11 eksikle karşısına çıktığı Ajax'a 2-0 yenildi Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Maça 11 eksikle çıkan siyah beyazlılar 2-0 yenildi.

Ajax'ın hocası maç sonrası konuştu: Beşiktaş harika bir takım UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag 2-0 kazandıkların maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Oynanmadan kazanılmaz Eksikler yüzünden sahaya çıkaracak on biri bulmakta zorlanan Beşiktaş'ın teknik patronu, "Futbol sahada kazanılır. Ajax maçı genç oyuncularımızın bunu hatırlatması için büyük bir fırsat olacak" dedi.