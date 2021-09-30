Türkiye Gazetesi

İngiltere'de ırkçılık yapan bir taraftara hapis cezası verildi. Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

"ÇEVİRİM İÇİ IRKÇI SALDIRILARA YER YOK"

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı. Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.



BM, ırkçılıkla mücadele birimi kuracak Birleşmiş Milletler (BM), ırkçılıkla mücadele için kalıcı bir birim kurulması teklifini onayladığını açıkladı.



Boris Johnson'dan ırkçılık açıklaması: Sorun olduğunu düşünüyorum İngiltere'de ırkçılığı körüklemekle eleştirilen Başbakan Boris Johnson, ülkesinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğünü belirterek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.



Fransız futbolcuya ırkçı saldırı! Valencia sahadan çekildi İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.