Türkiye Gazetesi

Galatasaray 100 milyon dolarlık anlaşmasında geri sayıma geçildi. Bu hafta yeni sponsorun açıklanması bekleniyor.

100 MİLYON DOLAR ALACAK

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru uluslararası bir havayolu şirketi oldu. Galatasaray, 5+5 yıl için 100 milyon dolar alacak.

DETAYLARI BİZZAT KENDİSİ AÇIKLAYACAK

Daha önce sponsorluk toplantılarına katılmayan Bural Elmas da bir ilk yapacak. Elmas, anlaşmanın detaylarını bizzat açıklayacak.

Galatasaray son saniyede Rizespor'u devirdi Mustafa'nın vuruşuyla öne geçen Galatasaray, Pohjanpalo'nun iki golüyle şoku yaşadı. Mustafa bir daha sahne aldı. Galatasaray’da Berkan atıldı, Rize'de Boldrin penaltı kaçırdı. Uzatmada Diagne'nin sürüklediği ataktaki 'al da at' pasında Morutan sonucu belirledi

Galatasaray maçı, 90+11'de söküp aldı Galatasaray, deplasman maçına gittiği Rİze'den 3-1'lik galibiyetle döndü. Aslan bu skorla, lige geri dönüşünü ilan etti.

Galatasaray’da bir devir kapanıyor! Stadın yazısı söküldü Türk Telekom Stadyumu olarak bilenen Galatasaray Stadı’nın ismi değişiyor. Açıldığı günden beri aynı isme sahip olan Galatasaray Stadı’nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.