Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî araya mutlu ve huzurlu giren bir Kanarya vardı. Çünkü 8 haftalık dilimi en yakın rakibi Trabzonspor’un bir puan önünde zirvede tamamladı. Ve bu kısa süreli başarı hikayesinde dünyaca ünlü isim Mesut Özil pek fazla ön plana çıkamadı. Sebebi de gerek sakatlığı gerekse Vitor Pereira’nın tercihine bağlı oyun anlayışıydı. Başkan Ali Koç’un “O bizim takım liderimiz” dediği Mesut Özil’siz takım bu başarıyı elde ederken formda bir Mesut’lu Fenerbahçe’yi camia hayal etmek ve önümüzdeki günlerde sahada görmek istiyor.

TEKRAR KAZANALIM

Taraftarın çok şeyler beklediğini bilen ve gönül verdiği takımın formasını terletmekten gurur duyan Mesut Özil de daha çok katkı vermek, başarıya ortak olmak için çabalıyor. Millî ara sonrasında gerek lig gerek Avrupa kupası maçları anlamında yoğun bir maratona girecek olan sarı lacivertlilerde Vitor Pereira da kafa ve fizik anlamında hazır bir Mesut’u kadrosunda görmeyi diliyor. Zaman zaman süre alamaması kriz gibi görülse de sarı lacivertliler Mesut olayında hem oyuncuyu hem de önündeki maçları kazanmayı planlıyor.

ÖZİL'DEN GÜNEY ASYALILAR İÇİN FUTBOL OKULU

Uluslararası alanda büyük üne sahip Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenlilerin futbola katılımını artırmak için Bradford şehrinde “Mesut Özil Gelişim Merkezi” isimli yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu. Özil "Onların hem sahada hem de saha dışında başarılı olmaları için bir fırsat vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sakatlık tedbiri Yoğun tempoda Fenerbahçe’de adale sakatlıkları peş peşe gelince hoca idman saatlerini ve metodunu değiştirdi. Antrenmanlar öğleden sonraya alındı, oyunculara uyku ve dinlenme fırsatı verildi, takımda sakat kalmadı…

Millî ara dönüşü özlenen Fenerbahçe sahada olacak Fenerbahçe'nin ligde 5, Avrupa’da 3 olmak üzere 8 maçlık serüveni Trabzonspor deplasmanıyla başlayacak. Bir terslik olmazsa takım ilk defa bir maça tam kadro çıkacak.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması Fenerbahçe, Mesut Özil ve Teknik Direktör Vitor Pereira arasında gerginlik olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.