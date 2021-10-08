Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci Norveç'i ağırlıyor. Türkiye Norveç maçının canlı anlatımını sizler için bu haberde derliyoruz. Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.

TÜRKİYE 1-1 NORVEÇ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sol tarafında topu uzaklaştırmak isteyen Hanche-Olsen’e yaptığı baskı sonucu meşin yuvarlağın sahibi oldu. Cengiz, ceza alanında girdikten sonra Stefan Strandberg’den de kurtardığı topu altıpasta müsait pozisyonda bekleyen Kerem’e aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Elyounoussi’nin ceza alanına girip çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

23. dakikada duvar paslarıyla gelişen Norveç atağında ceza sahasında Berat’ın ters vuruşu kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın da parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale sonrası sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Caner Erkin’in pasıyla sol kanatta meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra çektiği sert şut kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

41. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hauge’nin ceza alanına yaptığı ortada Nache-Olsen’in penaltı noktasının gerisinden arka direğe kafayla indirdiği top Thorstvedt’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Uğurcan ile birebirde kalarak yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Örjan Nyland, Marcus Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Martin Ödegaard, Patrick Berg, Morten Thorsby, Jens Hauge, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt

YEDEKLER

Türkiye: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

Norveç: Viljar Myhra, Sten Grytebust, Ruben Gabrielsen, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, Iver Fossum, Stian Gregersen, Fredrik Aursnes, Mats Möller Daehli, Ohi Anthony Omoijuanfo, Veton Berisha, Dennis Johnsen

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 6) (Türkiye), Kristian Thorstvedt (dk. 41) (Norveç)





A Millî Takım Kadıköy'de Norveç'i ağırlayacak Ay yıldızlı takım deplasmanda yendiği Norveç’i Kadıköy’de de devirirse Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atacak. Mağlubiyet hâlinde Katar rüyası kâbusa dönüşecek



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