Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'nde yarın tamam ya da devam maçına çıkacak olan Beşiktaş son karşılaşmalara göre farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Başakşehir karşısında alınan 3- 2'lik yenilgide hayal kırıklığı yaşatan performanslar sergileyen oyuncular kulübeye çekilecek. Büyük hatalar yapan kaleci Mert Günok'un yerine Ersin forma giyecek. Sahada varlığıyla yokluğu belli olmayan Oğuzhan da formayı Alex Teixeira'ya kaptıracak. Bir anda parladıktan sonra son maçta aldığı her topu kötü kullanan Güven Yalçın'ın da zaten Avrupa'da oynama izni yok.

MERAŞ'A UMUT

Güven'in yerine hücumun sol kanadında Cyle Larin forma giyecek. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın sol bekte de değişiklik yapmayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş'a şans verebilir. Sol bekteki bir diğer isim N'Sakala ise Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı. Sakat Atiba'nın yerine ise Pjanic düşünülüyor. Yıldız oyuncu takımla çalışmalara başlamış olmasına rağmen sakatlığını yeni atlattı ve maç eksiği bulunuyor.

Sporting Lizbon'u maçı öncesi Beşiktaş'ta yüksek tempoda geçen dünkü çalışmada sakatlıkları süren N'Koudou ve Atiba yer almadı.

SPORTING MAÇINDA SKANDAL HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş'ın yarın Sporting Lizon ile oynayacağı maçın hakemi Slavko Vincic oldu. Sloven hakem, geçtiğimiz aylarda skandallarla gündeme gelmişti. Fuhuş ve uyuşturucu baskınında yakalanan Vincic, polis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Beşiktaş milli arada toparlanamadı Beşiktaş yeni iyileşen oyuncuları riske atmamak için milli arada hazırlık maçı yapamadı. Yine sakatlar yüzünden son idmanların temposu da düşünce bilinen Kartal sahada yoktu.

Beşiktaş'ta sakatlık krizi bitmiyor: Atiba'da sakatlandı Beşiktaş'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson sakatlandı.