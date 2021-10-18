Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da ortalığı karıştıran olay. Kremin Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevindi. O anları ise kameralar yakaladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NTV Spor'un aktardığı habere göre; Bu görüntüler Ukrayna'da büyük tepki oluştururken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

“O BİR SEVİNÇ DEĞİL KIZGINLIKTI”

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim" dedi.

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