Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son yıllarda hakem hatalarından canı yanan Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayandı. Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyeti hakem kararlarına bağlayan Başkan Ali Koç, bu sezon işi sıkı tutup henüz geç olmadan hamle yapma kararı aldı. Lideri değiştiren derbi sonrası çok sert açıklamalarda bulunan Koç “Ali Maççalan” ifadesiyle faturayı hakem Ali Şansalan ve MHK'ya keserken “Hedefimiz ne rakipler ne de TFF” vurgusu yaptı. Koç “TFF başkanları değişiyor, kurullar değişiyor. Kulüplerde başkanlar, hocalar, futbolcular değişiyor. Ama hakem dünyası aynı” sözleriyle mevcut düzene isyan etti.

ARTIK DEVRİM ZAMANI

Bir hakeme düdük astırmanın çözüm olmadığını savunan Ali Koç “Sistemin kökünden değişmesi lazım” çıkışıyla kısa vadeli çözümlere değil bir devrime ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mevcut hakem düzeninin futbolun ana unsuru kulüplere ve ligin marka değerine zarar verdiğini belirten Koç, yarın ilk adımı atacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF'ye gidecek Koç, MHK'ya yönelik şikâyetlerini bir kere daha Nihat Özdemir'e iletecek. Bu çıkış sonrası MHK yönetiminin değişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarı, Trabzon'dan dönen takımı havalimanında karşıladı.

KOÇ'TAN FETÖ VURGUSU

Hakem hatalarının inanılmaz boyuta geldiğini savunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “100 milyar liraya yakın bahis oynanıyor. Bunun skorla alakası var mı? Sonuna kadar araştırılmalı. FETÖ hâlâ işin içinde mi? Hakemler üzerinden bir kaos mu planlanıyor? En derin noktasına kadar bakılmalı” açıklaması yaptı.

YABANCI OLABİLİR

Ali Koç, isimlerin değil sistemin değişmesi gerektiğini vurgularken “Daha önce yabancı hakemlerin liglerimizde görev yapması için 'Utanırım, üzülürüm' demiştim ama iş oraya geldi. Benim kafamda saydığım önlemlerde bu yok. Ama bıçak kemiğe dayandı, çoğunluk isterse buna da sıcak bakılabilir” diye konuştu.

TFF: HAKEMLERİ LİNÇ ETMEYİN

TFF, hakem eleştirilerine yazılı cevap verdi. Yapılan açıklamada “Şu bilinmelidir ki, hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı Türk futbolu görmektedir. Türk hakemliğinin sorunları olabilir ama saygınlığının korunması şarttır” denildi.

Fenerbahçe kafilesini havalimanında taraftarı karşıladı Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'yi, İstanbul'a dönüşünde taraftarı karşıladı. Başkan Ali Koç, "Artık Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim artık kendi hakkımızı koruma zamanımız gelmiştir" dedi.

Eski futbolcu Serhat Akın: Fenerbahçe sahadan çekilmeliydi Eski Fenerbahçeli golcü Serhat Akın, Trabzonspor maçı sonrası hakemi eleştirdi. Akın "Eğer bu hakem artniyetli değilse ben de bir şey bilmiyorum" dedi.

Trabzon, Fenerbahçe'den liderliği aldı Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.