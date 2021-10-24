Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, geçen haftaki Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bu hafta da Alanyaspor'a mağlup olarak liderlik yarışında kan kaybetmeye devam etti. Kendi sahasında istediği performansı sergileyemen sarı-lacivertli ekibe, taraftardan da tepki geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR- İLK YARI

4. dakikada sağ kanattan Pelkas’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun’un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı’da kontrol etti.

29. dakikada Marcel Tisserand’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy’un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

38. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu’nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi’nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.

Alanyaspor, etkili oyunuyla 3 puanı almaya başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

65. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

74. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun’un kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

75. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Efecan Karaca’nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta kale önünde bulunan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Filip Novak’ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Filip Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

90+3. dakikada Candeias'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milunovic'in indirdiği topta arka direkte bulunan Efkan Bekiroğlu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Nazım, maçtaki kötü performansıyla taraftardan tepki topladı.

TARAFTARDAN NAZIM'A ISLIKLI TEPKİ

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo’ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

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