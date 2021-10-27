Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Beşiktaş’a yenilerek zirve yolunda büyük yara alan Galatasaray’ın hedefinde Fırat Aydınus var. Sarı kırmızılı yöneticiler, Aydınus’un 90 dakika boyunca Beşiktaşlı oyuncuların sertliğine göz yumduğunu iddia ederken Kerem ve Nelsson’un pozisyonlarında rakip oyunculara kırmızı kartını göstermemesine de tepkili. Ancak Galatasaray yönetiminin en şikâyetçi olduğu konu ise 81’de kaçan penaltı pozisyonunda ceza sahası ihlaline rağmen atışın tekrarlanmayışı ve bu konuda VAR’ın da devreye girmemesi oldu.

TERİM'DEN TAKIMA FIRÇA

Diğer taraftan Fatih Terim de maç sonrasında oyuncularına yaptıkları hatalardan dolayı çıkıştı. Oyun kurma görevi verdiği Berkan-Cicaldau ikilisinin 22 top kaybına dikkat çeken Terim, golle sonuçlanan iki yan topta hem savunmanın hem de kaleci Muslera’nın hatalarına vurgu yaptı. Terim “Bu kadar hata olursa mağlubiyet tabii ki kaçınılmaz olur. Penaltıcımız belli, birisi çıkıp ‘İlla ben atacağım’ diyor. Bu yenilgiden herkes kendi payına düşen dersi çıkarsın. Artık kimsenin hata lüksü yok” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Gaziantep maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.

MUSTAFA ÖZÜR DİLEDİ: BENİM YÜZÜMDEN

Derbide en çok konuşulan konulardan biri de 81’de kazanılan penaltıda Mustafa’nın ısrarla atışı kullanıp kaleci Ersin’e teslim etmesi oldu. Fatih Terim’in “Penaltıcımız belliyken niye sen kullanıyorsun” çıkışı karşısında özür dileyen Mısırlı oyuncu “Çok üzgünüm benim yüzümden kaybettik. Bir daha olmayacak” diye konuştu.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Fatih Terim makas değiştirdi Hücum futbolunun öncüsü Fatih Terim, hem Galatasaray’ı hem kendi tarzını yeniledi. Sarı kırmızılılar artık “Önce savunma” anlayışıyla rakiplerini devirip Avrupa’da emin adımlarla yürüyor.