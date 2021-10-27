Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 6'ncı haftasında Barcelona'ya 76-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, karşılaşmaya Jan Vesely'nin basketleriyle hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk 6 sayısını üreten Vesely, takımının da ilk 10 sayısına imza attı. Sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 12-2 önde geçtiği çeyreği 20-15 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Savunmasını sertleştiren Barcelona, hücumda da pota altında etkili oldu. İlk yarının son 3 dakikasında 10-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, soyunma odasına 6 sayı önde gitti: 29-35.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EŞİTLİK SAĞLANDI

Üçüncü çeyrekte ilk basket Guduric'ten geldi. Barcelona buna 4-0 sayıyla karşılık verdi ve farkı da 8 sayıya yükseltti: 31-39. Savunmada daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe Beko, periyotun bitimine 28 saniye kala Vesely'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla bu çeyrekte ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona, Smits'in pota altından son saniyede bulduğu basketle üçüncü çeyreği 1 sayı önde bitirdi: 48-49.

Son periyot karşılıklı basketlere başladı. Son 7 dakikaya konuk ekip 5 sayı farkla 55-50 önde girdi. Savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, Guduric'in 3 sayılık atışı sırasında aldığı basket faulle 4 sayı birden kazanıp, bitime 3 dakika 33 saniye kala 62-61 öne geçti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı.

ALİ KOÇ İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi. Maçı tribünden takip eden Ali Koç ile bir taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi.

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

1907 Fenerbahçe Derneğinden Fenerbahçe Kulübüne devredildiği duyurulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı da devre arasında parkeye çıkıp, taraftarları selamladı.

Fenerbahçe Beko 74 - 76 Barcelona

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Booker 8, Vesely 24, De Colo 4, Polonara 4, Şehmus Hazer 5, Ahmet Düverioğlu, Shayok 2, Metecan Birsen

Barcelona: Calathes 11, Kuric 5, Higgins 18, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Martinez, Jokubaitis,

1. Periyot: 20-15

Devre: 29-35

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 38.56 Henry (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.

Volkan Demirel’den ağır eleştiri: Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor Futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, Vitor Pereira’nın oynatış felsefesini sert bir şekilde eleştirildi. Demirel, Fenerbahçe’nin büyük bir takım gibi değil Anadolu ekibi gibi oynadığını belirtti. Dünkü oynanan maçta yapılan değişikliklerinde oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.