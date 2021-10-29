Türkiye Gazetesi

Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Rizespor, 22. dakikada penaltıdan Djokovic'in attığı golle öne geçerken, Trabzonspor'un galibiyet sayılarını 43. dakikada penaltıdan Djaniny ile 73. dakikada Nwakaeme kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu skorla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıyla puanını 27 yapan Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.



TRABZONSPOR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça taşırken, evinde oynadığı maçlardaki kaybetmeme serisini 11 maça yükseltti. Öte yandan Bordo-mavililer, Rizespor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını da kaybetmeyerek rakibine karşı tarihindeki en uzun seriyi yakaladı (8 galibiyet, 2 beraberlik) Teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinde Rizespor'u konuk ettiği maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü.



TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER VARDI

Trabzonspor, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, savunmanın solunda Denswil'in yerine Trondsen'i, Yusuf Sarı'nın yerine de Siopis'i ilk 11'de tercih etti. Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda bulunmayan Bakasetas ve Nwakaeme, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililer de Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.



MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeği verildi. Yemeğe Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.

Trabzonspor taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile dev maçta karılaşacakken, Rizespor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.



Trabzonspor'da Gervinho sezonu kapattı! Trabzonspor'un Rizespor ile karşılaştığı mücadelede ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho'nun sezonu kapattığı öğrenildi.



Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Yakında algı operasyonları olabilir Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Genel Kurulu'nda konuştu. Ağaoğlu "her türlü algıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.