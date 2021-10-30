Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farkla 94-60 yendi. Temsilcimiz ilk çeyreği 24-17 önde geçtikten sonra soyunma odasına da 44-29 üstün girdi. İyi savunmasını ve hücumunu ikinci yarıya da taşıyan Efes'in sahadaki bütün oyuncuları skor üretti ve üçüncü periyodu da 69-46'lık skorla önde geçerek final bölümüne girdi.

İKİNCİ GALİBİYET

Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes karşılaşmayı 94-60 kazanarak THY Euroleague'de ikinci galibiyetine imza attı. Lacivert-beyazlılar ribauntlarda rakibine 44-28 üstünlük kurarken, Tibor Pleiss 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Petrusev 14, Micic ve Simon 11, Bryant 10, Moerman ve Larkin 8, Singleton ve Buğrahan Tuncer 6, Beaubois 3 sayıyla katkıda bulundu.

"ŞAMPİYON GİBİ OYNADIK"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman,karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Şampiyon gibi oynadık, şampiyonluğumuzu hatırladık" dedi.

Simon ve Micic'in takıma döndüğünü hatırlatan Ataman, "Kısalarda alternatifimiz çoğaldı. 44 ribaunt aldık. Bu oyunumuz için çok önemliydi. 26 asist yaptık. Bu da hücum basketbolumuzda önemli unsurlardan biri oldu. İyi bir enerji gösterdik. Lig uzun bir maraton. Kötü başladık, sorunlarımız oldu, sakatlıklar oldu ama bu galibiyet geri döndüğümüzün sinyalidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes: 94 - Zalgiris Kaunas: 60

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Ierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 11, Beaubois 3, Simon 11, Moerman 8, Petrusev 14, Larkin 8, Bryant 10, Singleton 6, Pleiss 17, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 6, Tolga Geçim

Zalgiris Kaunas: Kalnietis 2, Giffey 2, Strelnieks, Cavanaugh 9, Nebo 8, Lekavicius 14, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Jankunas 9, Lukosiunas

1. Periyot: 24-17

Devre: 44-29

3. Periyot: 69-46

Fener apolet söktü! Anadolu Efes'e 22 sayı fark ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko 4'te 4 yaparken, Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Milano'da 4'te 0 yaptı Son şampiyon Anadolu Efes, Euroleague 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Milano'ya da yenildi, 4'te 0 yaptı. Micic 17 sayıyla en skorerdi ama yetmedi.