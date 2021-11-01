Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yendikten sonra yakaladığı havayı ve iki önemli oyuncusunu Hatay'da kaybetti. Karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanan Michy Batshuayi ile maçtan sonra ağrıları olduğunu söyleyen Valentin Rosier'in dün yapılan kontrollerinden gelen haberler kötü. Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavilerine hemen başlanmış olsa da iki oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başından bu yana sakatlıkların peşini bırakmadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın as oyunculardan gelen kötü haberler sebebiyle kara kara düşünüyor.

PJANIC YÜZDE 70

Tecrübeli çalıştırıcının en çok güvendiği isimler arasında bulunan Miralem Pjanic'in de sakat olmasından dolayı tecrübeli çalıştırıcının işi iyice zorlaştı. Pjanic, Batshuayi ve Rosier siyah beyazlıların çarşamba günü Sporting Lizbon'la yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak. Batshuayi ve Rosier cumartesi günü lider Trabzonspor'la oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Takımın orta sahadaki beyni olan Pjanic'in ise Trabzonspor karşısında forma giyebilme ihtimali yüzde 70 olarak görülüyor.

JOSEF DE SOUZA VE N'KOUDOU DÖNDÜ

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a iki oyuncusundan iyi haber geldi. Yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle tedavi gören Kevin N'Koudou ile Hatayaspor maçında forma giyemeyen Josef de Souza idmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu Sporting maçında forma giyebilecek. N'Koudou'nun ise antrenman ve maç eksiği sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.

BÖYLE SEZON GÖRÜLMEDİ: PJANIC ŞAŞKIN

Kariyerinde ciddi sakatlığı bulunmayan Pjanic 2017-18'de toplam 28 gün sakatlık yüzünden forma giyememiş ve sahalardan en çok uzak kaldığı sezonu yaşamıştı. Boşnak yıldız Beşiktaş'a geldiğinden bu yana şu ana kadar 35 gün formasından ve idmanlardan uzak kaldı. En az bir hafta daha tedavisi devam edecek olan Pjanic, kariyerinin en çok sakatlandığı dönemini Beşiktaş'ta henüz sezonun başında yaşıyor.

Beşiktaş Hatayspor’a 1-0’lık skorla yenildi: Kara Kartal zirve yarışında yara aldı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında gittiği Hatay deplasmanından yenilgi ile döndü. Hatayspor Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş’ın kabusu bitmiyor! Batshuayi Hatay maçına devam edemedi Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’la karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Josef ve Pjanic’in yokluğunda maça çıkarken kritik maçta Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı yıldız futbolcu 21’inci dakikada sakatlanarak kenara gelirken yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu. Batshuayi'nin 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Sergen Yalçın'dan kazandıran hamleler Beşiktaş'ın derbi zaferinin en önemli mimarı Sergen Yalçın'dı. Maç öncesi uyarıları ve maç esnasında taktikleri ile 3 puanın gelmesinde önemli katkıları olan Yalçın, galibiyeti hak etti.