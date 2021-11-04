Türkiye Gazetesi

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlarına çıkıyor.

SİFTAH PEŞİNDE

Ligde zor günler geçiren ve Vitor Pereira’nın tartışıldığı Fenerbahçe bugün Avrupa’da yeni bir hesap düşüncesinde. Belçika temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertliler kazandığı takdirde hem siftah yapacak hem de tur umutları artacak. Muhtemel puan kaybında ise erkenden havlu atacak. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay, Valencia, Serdar Aziz ve Mesut forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde Avrupa kupalarında 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 28 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü.

ANTWERP FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Vines, Alhassan, Verstraete, Bensson, Gerkens, Fischer, Frey

Teknik Direktör: BRIAN PRISKE

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Berisha, Pelkas

Teknik Direktör: VITOR PEREIRA

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

ASLANLAR GİBİ

Avrupa Fatihi Galatasaray ise lige göre daha farklı bir performans sergilediği ve eski kimliğini hatırlattığı UEFA’da grup lideri. Sarı kırmızılılar sahasında grup sonuncusu Lokomotiv Moskova’yı misafir edecek. Cimbom galip geldiği takdirde hem liderliğini sağlama alacak hem de tur için önemli bir avantaj sağlayacak. Aslan’da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 90 karşılaşmada 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Halil

Teknik Direktör: FATİH TERİM

Lokomotiv Moskova: GuIlherme, Zhivogiyadov, Jedva, BarIvov, Rybus, Beka, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Rybchinsky, Kerk

Teknik Direktör: MARKUS GISDOL

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Vitor Pereira: Bu maç bizim için dönüm noktası olabilir Fenerbahçe'nin hocası Pereira, "Hedefimiz iyi bir futbol oynayıp, üç puan almak. Eski baskılı futbolumuzu sergilemek istiyoruz" dedi.

Fatih Terim'den Avrupa Ligi yorumu: Önce bir gruptan çıkalım Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Avrupa’da daha da ilerlemeyi hayal ediyoruz. Çok zorlu bir grupta yer alıyoruz ama buradan çıktığımız takdirde çeyrek final, yarı final ve final adımları var" dedi.