Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv ile 1-1 beraber kaldığı maçın yankıları sürüyor. Kötü yönetimiyle tepki çeken İsviçreli hakem Sandro Scharer, şimdi de kural hatasıyla gündemde. Scharer, son bölünde temponun artmasıyla kontrolü tamamen elinden kaçırmıştı ve 90+2’de Kerem’e yaptığı faul sonrasında Zhivoglyadov’a sarı kart çıkardı. 90+3’te yaşanan arbede sonrasında ise Diagne ile birlikte, Lokomotiv’den Borinov ile Zhivoglyadov’a da kart çıkardı.

Galatasaray harekete geçti

Hakemin iki defa kart gösterdiği Zhivoglyadov’u atmaması sebebiyle G.Saray harekete geçti. Sarı kırmızılılar “Kulübümüz, yapılan kural hatası sebebiyle hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır” açıklamasında bulundu. Bu tip durumlarda hakemin raporunu dikkate alan UEFA’nın, Scharer’e ceza vermesi, G.Saray’ın talebine ise olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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