Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray A Millî Takım’ın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlara beş oyuncu göndererek en fazla katkı veren takım oldu. Taylan, Kerem, Barış, Berkan ve Halil'in yaş ortalaması ise 22,8 olarak dikkat çekiyor. Bu isimler sarı kırmızılı scout ekibinin uzun süreli araştırmaları sonrası önce Galatasaray'a kazandırılan daha sonra da millî takıma çağrılan oyuncular. Fatih Terim'in genç-leşerek geleceğin takımını kurma felsefesi bu sayede hem Aslan'a hem de ülkemiz futboluna kazanım sağladı.

UZUN ARAŞTIRMALAR

Berkan Kutlu dışındaki diğer dört oyuncu da alt liglerde forma savaşı veriyordu. Şu an 23 yaşında olan Kerem, 21 yaşında olan Barış iki yıllık derinlemesine takip sonrası transfer edildi. Halil ise İngiltere Championship'te süre bulmakta zorlanırken Galatasaray'ın radarına takıldı. Genç oyuncuların gelişiminde büyük etkisi olan Fatih Terim de bu isimler deyim yerindeyse el üstünde tutup süre vererek millî takıma kadar yükselmelerinde rol oynadı.



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FEGHOULI'DEN AÇIKLAMA

Kalmak istiyorum

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Feghouli, ülkesinin millî takımı kampında önemli açıklamalarda bulundu. VOA Afrique'ye konuşan Cezayirli yıldız "G.Saray'a 27 yaşında geldim. İlk kupaları burada kazandım. Sözleşme uzatmayı umuyorum. Hedefim Galatasaray'da kalmak" dedi.

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza Son dakika haberine göre; UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası ve iki deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.

Galatasaray'da ocak ayı transfer planı belli oldu Tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica’yla yeniden masaya oturulacak. Ayrıca artık yaşlanan Muslera’ya da yerli bir alternatif alınacak.