Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son şampiyonun o eski halinden eser yok şimdi... Beşiktaş'ın ilk yarıdaki temposuz ve yorgun hâli dikkat çekti. İki millî maç ve 22 saatlik yolculuk sonrası bir gün dinlenemeyen 39 yaşındaki Atiba ile Larin'in ilk on birde olmasında bunun payı büyüktü. Alanyaspor ise askeri kamuflaj formasıyla birlikte dipçik gibiydi sahada. Babacar ilk çeyrekte cezayı kesti.

BÜYÜK HATALAR

Ghezzal ve Rosier'in sağ kanattaki hareketliliği dışında hücumda zenginliği de çeşitliliği de yoktu Beşiktaş'ın. Orta alanı toparlaması beklenen Pjanic ise sezon başındaki motivasyonundan çok uzaktaydı. Welinton ve Vida büyük hatalar yaparken, Beşiktaş'ın sezon başında anlaşıp vazgeçtiği stoper Awaziem hızı ve tekniğiyle rakiplerine göz açtırmadı.

MAKAS AÇILIYOR

Can ve Teixeira'nın girmesiyle dinamizm hedefleyen Sergen Yalçın'ın planı tutmadı. Babacar'ın 55'teki şutu üst direğe iki defa çarptı, Diedhiou perdeyi kapattı. Üst üste üçüncü defa sahadan eli boş ayrılan Kartal, son yedi resmî maçında altıncı yenilgisini yaşadı. Trabzonspor yarın kazanırsa Beşiktaş henüz 13. haftada liderin tam 13 puan gerisine düşmüş olacak.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

SERGEN YALÇIN'DAN OYUNCULARINA AĞIR SUÇLAMA

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla ipleri koparan açıklamalar yaptı. "Sorumluluğu alması gereken benim. Fakat sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. Hiçbir şey yapmadık! Hiçbir görüntü vermedik! İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum. Bu akşam dibe vurduk" sözlerini kullandı.

N'KOUDOU ŞAŞKIN

Beşiktaş'ta ikinci yarıda süre alan ve etkisiz kalan Kevin N'Koudou, "Ne diyebilirim, bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Olanları anlamıyorum gerçekten. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Günbegün çalışarak daha iyi olmalıyız" dedi.

MÜTHİŞ SAVAŞTIK

Bülent Korkmaz bu sezon büyüklerin kâbusu oldu. Ligde G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı yenen, Trabzonspor'la berabere kalıp toplam 10 puan alan Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Müthiş bir futbol savaşı verdiler, disiplinden hiç kopmadılar" dedi.

ORMAN YANGINI

Beşiktaş Kulübü'nün 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı beklendiği gibi gergin geçti. Eski başkan Fikret Orman Divan'a geldi, kısa konuştu. "Başkan Çebi benim yönetimimde de vardı. İbra etmezseniz mahkemeye gidersiniz, gitmediler. Benim itibarımla oynamayın. Sanki Gavuristan'dan geldim buraya" diyen Orman ve eski yöneticileri salonu terk etti. Bu sırada büyük tepki oldu. Üyeler, "Saygısızlık yapıyorsun. Burası şov yeri değil. Yine kaçıp gidiyorsun. Paralar nerede?" şeklinde bağırdı.

Çebi: Hiç değişmemişsin!

Orman gittikten sonra konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Benim eski yönetimde olmam her şeyi bileceğim anlamına gelmez. Benim haberim olmadan birçok şey yapılmış. Malî genel kurulda denetleme raporu açıklanacak. O gün açıklandığında kim suçluysa hesabı verecek. Herkes verecek" derken, "Fikret Bey maalesef değişmemiş. Yine konuları farklı şekilde konuşuyor. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Ben şov adamı değilim. 11 daire alınmış. Nerede o tapular? Kimin elinde, cebinde?" diye konuştu.

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