Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada milli takım kararanı Mart ayının içerisinde açıklayacağını belirmişti. 22 yaşındaki oyuncu, kritik kararını verdi.

A MİLLİ TAKIM’I SEÇTİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Kanada ve Hollanda'yı reddederek A Milli Takımımız'da oynama kararı aldı. Henüz resmi bir açıklama yapmayan genç oyuncunun, bu kararını yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Bu kararıyla birlikte ligde Türk statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. 2018 yılında 1.4 milyon euro karşılığında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

3 TEKLİF ARASINDA KALDI

Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu'nun, Hollanda pasaportu bulunuyor. Anne tarafından Kanadalı olan 22 yaşındaki oyuncu için Kanada'da teklifte bulunmuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk olduğu için, Türkiye'den de teklif aldı ve A Milli Takımımızı seçti.

2 GOL 2 ASİSTLE OYNADI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncu bu sezon 20 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Daha önce orta saha sol ve sağ ile on numara bölgelerinde oynayan Ferdi Kadıoğlu, Pereira'nın yeni sistem denemeleriyle birlikte sağ bek olarak görev yapmaya başladı.

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