Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, dün akşam kendi evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Taraftarının önünde 4 gol atan sarı-lacivertli ekip üstün oyunuyla dikkat çekti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ise maçın bitişiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

“İYİ BİR KADROSU VAR FENERBAHÇE’NİN”

Ben Fenerbahçe'deki yapılanmanın lige ambargo koyabileceğini düşünüyorum. 2-3 yıl boyunca. Fenerbahçe, puan olarak kadro kalitesinin altında. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.

“GELİŞTİRDİ KENDİSİNİ”

Ferdi'nin Milli Takım'da oynama işini büyüklerin de araya girerek çözmesi lazım. Çok fazla yerde oynayabilen bir futbolcu. Sezon başında Ferdi'nin oralarda oynayamayacağını düşünüyordum ama oynuyor. Geliştirdi kendisini.

“İLK KEZ GÖRDÜM”

Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm.

“OYUN İÇİNDE KALMAK İSTEYEN BİR OYUNCU”

Serdar Dursun, fazlasıyla işini yaptı. Ofsayta düşmeyen bir futbolcu. Bir pozisyonda kaleciyi çalımlarken, savunma topu aldı. Kalktı, hemen topun peşine düştü. Oyun içinde kalmak isteyen bir oyuncu. Her eve lazım bir santrfor görüntüsü izliyoruz.

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