Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Derbi öncesi Fenerbahçe’de eksikler kapanıyor: Valencia'dan süper dönüş Evinde Rizespor’u farklı skorla geçen Fenerbahçe’de Frankfurt maçının hazırlıklarına başlandı. Sakatlıktan geri dönen Valencia, takıma katıldı. Altay ve Mert Hakan’ın tedavi süreci ise iyiye gitmeye başladı. Valencia'nın performansı ise teknik ekibin yüzünü güldürdü.