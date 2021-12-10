Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme umutlarını Olimpiakos deplasmanında aldığı mağlubiyetle tüketen temsilcimiz Fenerbahçe, grubunda oynadığı son karşılaşmada sahasında konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Vitor Pereira’nın, takımını son dönemde zaman zaman vazgeçtiği üçlü savunma anlayışıyla sahaya sürdüğü karşılaşmada Fenerbahçe’nin golü Rizespor karşılaşmasında da fileleri sarsan Alman golcü Mergim Berisha’dan gelirken, Avrupa macerası Konferans Ligi’ne taşındı.



Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı

TEMPO ÇOK DÜŞTÜ

Maça daha iyi başlayan taraf konuk takım olurken, maçın 29. dakikasında sezonun parlayan ismi Min-Jae Kim’in kaptırdığı top Frankfurt atağına dönüştü. Kostic’in pasıyla topla buluşan Djibril Sow, düzgün bir vuruşla kaleci Berke’yi mağlup etti: 1-0. İlk yarının son bölümünde ligde cezası sebebiyle forma giyemeyen İrfan’ın ortası savunmadan sekerken, topu önünde bulan Berisha 42. dakikada skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda karşılaşmanın temposu nispeten düşerken, 65’te VAR’dan penaltı çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'de muhtemel rakipler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbhaçe gençleri elinde tutacak: Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'e yeni teklif Sarı lacivertliler çıkış içindeki Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer’e 5; umut vadeden Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler’e ise 6 senelik sözleşmeler teklif etti.