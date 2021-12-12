Türkiye Gazetesi

Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş’ta bu sene işler kötü gidiyor. Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çeken ve ligde de üst üste mağlubiyetler alan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la yollar ayrılmıştı.

YENİ HOCASINI AÇIKLADI

Hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda, yabancı bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia edilmişti. Fakat futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı.

“ŞENOL GÜNEŞ OLUCAK GİBİ”

Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen Engin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı olarak Şenol Güneş olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

DİNLENMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider olarak çıkan Şenol Güneş, daha sonra A Milli Takım'da görev yapmıştı. Basında çıkan haberlerde tecrübeli hocanın bu sene takım çalıştırmak istemediği ve dinleneceği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta son çare Şenol Güneş Birçok teknik adamla görüşen yönetim, sezon ortası olduğu için zorda. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa Başkan Çebi, Şenol Hoca’yı ikna edecek.

Beşiktaş hoca arayışına devam ediyor: Sürpriz isimle temasa geçildi Lig’de kötü gidişatına dur diyemeyen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni adaylar gündeme gelmişti. Siyah-Beyazlı ekip ilk teklifi Alman çalıştırıcı Daniel Farke'ye götürdü. Ancak Farke’nin yüksek maaş talebi görüşmeleri tıkadı. Görüşmenin olumsuz geçmesiyle Beşiktaş, hoca adayları için tekrardan harekete geçti.

Beşiktaş'ta yeni hedef Bilic Daniel Farke'den olumsuz cevap alan yönetim Hırvat teknik adamla anlaştı ancak Çin kulübüyle devam eden sözleşme büyük problem.