Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının Omicron varyantı ile birlikte yeniden bulaş hızını arttırması üzerine, dünya üzerinde virüse yönelik uygulamalar yeniden sıklaşmaya başladı. Bu kapsamda harekete geçen Premier Lig yetkilileri, futbolcuların her gün koronavirüs testlerinden geçeceklerini duyurdu.

SON ÜÇ GÜNDE İKİ MAÇ İPTAL EDİLDİ

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, acil durum önlemlerinin bir parçası olarak futbolcular, günlük koronavirüs testleri yapacak.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son üç gün içinde iki Premier Lig maçı iptal edildi.

Bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etmişti. Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

SON BİR HAFTADA 42 FUTBOLCU VE PERSONEL KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklanmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan Omicron açıklaması: 48 saat içerisinde baskın mutasyon olabilir İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Covid-19’un Omicron mutasyonunun 48 saat içerisinde başkent Londra’da baskın mutasyon olacağını öngördüklerini belirtti. Bununla birlikte Javid, uluslararası seyahatler için verilen Covid-19 aşı pasaportlarının 12-15 yaş grubundaki çocukları kapsayacağını da açıkladı.

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti Omicron varyantı ilk ortaya çıktığı günden itibaren hızla yayıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiltere'de 'Omicron' alarmı: Hızla artabilir İngiltere'de Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildi. Ülkede Omicron nedeniyle hastaneye yatışlar başladı. Uzmanlar gelecek haftalarda yatışların hızla artmasından endişe ediyor.